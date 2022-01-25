عمان – الغد- ساعد مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” بدعم 212 شابا من كلا الجنسين للاندماج بسوق العمل من خلال التدريب المهني المنتهي بالتشغيل ضمن مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” الممول من منظمة الامم المتحدة للطفولة – UNICEF والمنفذ من قبل مركز تطوير الاعمال – BDC ضمن 14 شركة صناعية وتجارية في منطقة شرق عمان ومحافظة اربد.

مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” عمل على ابتكار منهجية خاصة لإشراك القطاع الخاص من خلال تحديد الاحتياجات التشغيلية والمهارات العملية والمهنية التي يحتاجها الشباب للانخراط في سوق العمل ومن ثم تصميم مشروع تدريبي متكامل يغطي جانبين أساسيين، الجانب العملي من خلال تدريب الشباب على المهارات التشغيلية والعملية اللازمة لمواءمة بيئة العمل والاستمرار به ومن ثم الانتقال الى الجانب التقني الذي يتضمن تدريب الشباب تدريب عملي داخل الشركات والمؤسسات في القطاعات المختلفة لاكتساب المهارة والخبرة بإشراف مشترك بين القطاع الخاص وفريق العمل والمدربين المتخصصين لضمان جودة التدريب وبالتالي زيادة فرص التشغيل المباشر بعد انتهاء فترة التدريب.

هذا وقد بدأت عملية التدريب المهني بعد توقيع الاتفاقيات مع 14 شركة صناعية، تجارية وخدمية والتي من خلالها باشر خريجي مشروع عزم بالعمل ليتم تدريبهم على العديد من المهن المختلفة ومن ثم تشغيلهم بشكل فوري، كمرحلة اولى ومتابعتهم خلال فترة التدريب ومن ثم ضمان عملية تشغيلهم بعد انتهائهم من التدريب.

وقد جاء تنفيذ هذا المشروع نتاجا لعملية تنفيذ العديد من البرامج المختلفة في نفس النهج التي لاقت نجاحا من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المهنية بطريقة مختلفة داخل الشركات والتي اختص فيها مركز تطوير الاعمال في الآونة الاخيرة والعديد من شركائنا من القطاع الخاص ومنظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF.

وبين غالب حجازي المدير العام – مركز تطوير الاعمال بأن” عملية التدريب المهني المنتهي بالتشغيل هي من أفضل الطرق التي تساهم برفع كفاءة الشباب الأردني وتساعد بتوفير فرصة عمل يسبقها منهجية تدريب مهني واضحة يكتسب من خلالها المستفيد اهم خطوات البدء والاندماج بسوق العمل المحلي والحد من معدلات البطالة التي يواجهها الشباب الاردني وتحفيزهم للاندماج بقطاع التدريب المهني، ومشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” فرصة مناسبة للشباب للانخراط بسوق العمل بطريقة نوعية ومختلفة تساهم بامتلاكهم مهن متنوعة للبدء بمسرهم الوظيفي بناء على المعرفة والخبرة.”

وأشاد مأمون ابو غوش – مدير الموارد البشرية “أن الالية التي بدأت فيها خطوات اختيار ومقابلات الشباب والتي يقوم فيها مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” ومن ثم تدريبهم على اساسيات الانخراط بالعمل من خلال توفير بيئة تدريبية تحت اشراف مباشر من القائمين على المشروع مما يساعد بتمكين المستفيدين بشكل كبير في المهن التي تم الاتفاق على تدريب الشباب وتشغيلهم فيها، واليوم استفدنا كشركة من المتدربين الكفء الذين تم تزويدنا فيهم وهم حاليا من اكثر الموظفين نشاطا وتعاونا داخل بيئة العمل.”

وقد قالت نسيبة الصمادي 23 عاما احدى خريجات مشروع عزم “التدريب المهني للتشغيل” بأن آلية تنفيذ التدريب داخل المهنة نفسها هي حافز رئيسي لتطوير الشخص في نفس المجال الذي يرغب بالعمل به ويبني خبرة مناسبة من بداية الطريق، واليوم بعد استكمال عملية التدريب تم ترفيعي لأكون مشرفة على خط الانتاج الذي تدربت عليه وأجد بنفسي القدرة على التطور بعد التدريبات التي تلقيتها والحصول على ترفيعات مناسبة داخل الشركة.”