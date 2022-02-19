“عزم” تفتتح مشاريع ريادية في المفرق

عمان – الغد – افتتح مشروع “عزم” الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسفUNICEF بتنفيذ مركز تطوير الأعمال – BDC، وتحت رعاية متصرف البادية الشمالية الغربية محمد الدلابيح، وبحضور مدير قضاء سما السرحان ناصر الرواشده وعدد من سيدات وأبناء المجتمع المحلي مشروعي نادي سيدات السرحان الرياضي واستوديو تصوير فوتوغرافي تديره سيدات في قضاء السرحان ضمن محافظة المفرق.

وتم تنفيذ المشاريع في قضاء السرحان ضمن لواء البادية الشمالية الغربية البالغ عدد سكانها 26350 نسمة موزعين على جميع المناطق ويبلغ عدد الأسر 5007 أسر، وتعتبر المنطقة من المناطق النائية إذ تبلغ نسبة الفقر فيها ما يقارب 38.3 % ونسبة البطالة تبلغ مايقارب 29.2 %، فيما تعاني المنطقة أيضاً من ضغط اللجوء السوري على الخدمات العامة.

وجاء تنفيذ هذه المشاريع من خلال مشروع “عزم” بناء على الاحتياجات التنموية والخدمية لأهالي المنطقة وما يحتاجة السوق المحلي من مشاريع أصبحت مفقودة وتأثرت بتداعيات جائحة “كورنا”، وهو ما دفع “عزم” من خلال إقامة تلك المشاريع إلى المساهمة في توفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل من خلال خلق فرص عمل مستدامة توفرها تلك المشاريع.

وأشار متصرف لؤاء البادية الشمالية الغربية محمد الدلابيح أن مثل تلك المشاريع استطاعت أن تقلل نسب البطالة إضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط فيها، وأن إيجاد مثل تلك المشاريع سوف ينعكس إيجابا على المنطقة من حيث توفير الخدمات وزيادة فرص العمل.

فيما أعربت رئيسة جمعية سيدات السرحان الخيرية مشاعل السرحان، عن شكرها وتقديرها لمنظمة اليونيسف ومركز تطوير الأعمال على وصولهم إلى المناطق النائية ومناطق العوز وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تساعد في تنمية المنطقة ومساعدة الفتيات على وجه الخصوص بإيجاد فرص عمل لهن.

وبدورها تحدثت رنيم السرحان المستفيدة من مشروع عزم من خلال دعمها في إنشاء مشروع استديو تصوير أن هذا المشروع حقق حلمها في توفير فرصة عمل حقيقة لها سينعكس إيجابا على مدخول أسرتها وتلبية احتياجاتها المالية، إضافة إلى أن المشروع سوف يؤمن فرصة عمل أخرى لإحدى الفتيات، فيما أوضحت أن هذا المشروع هو حاجة مجتمعية لجميع فئات المجتمع المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع “عزم” مشروع الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تأثراً من جائحة “كورونا” الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال-BDC وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف UNICEF جاء استجابة لتخفيف آثار وتداعيات جائحة “كورونا” والتخفيف من أعبائها الاقتصادية على المناطق الأكثر عوزاً من خلال تقديم خدمات عدة ابتداء من المنح المالية غير المباشرة، حيث يتولى المشروع عمليات الشراء للأدوات والمعدات المطلوبة لمشروع الفتاة، والتدريب وبناء القدرات المالية والفنية ومهارات التسويق الإلكتروني، إضافة إلى تشبيك تلك المشاريع بالأسواق المحلية، كما يقوم مشروع عزم بتزويد الفتيات بمختصين بالتوجيه والإرشاد حسب طبيعة كل مشروع، إضافة إلى الخبراء المهنيين والفنيين لتنظيم عمليات المشروع التي ترغب الفتاة بالبدء فيه.