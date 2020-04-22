اللجنة الإعلامية – الاتحاد العربي للريشة الطائرة

عمان – استمرارا لعرض إنجازات ومسيرة النجوم العرب في لعبة الريشة الطائرة على المستوى العربي، نسلط الضوء على المملكة الأردنية الهاشمية والتي تزخر بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات البارازت في هذا الميدان والذين نجحوا في تحقيق إنجازات عربية وقارية ودولية نقشت أسمائهم بأحرف من ذهب.

ومن بين هؤلاء اللاعبين نستعرض مسيرة اللاعب عز الدين سامي والذي يتمتع بسجل حافل من الإنجازات وهي كالتالي:

– الميدالية البرونزية في كلا من مسابقة الفردي وزوجي الرجال والزوجي المختلط في البطولة العربية بالجزائر 2015.

– الميدالية الفضية في فردي وزوجي الرجال والزوجي المختلط في البطولة العربية بلبنان 2016.

– الميدالية الذهبية في زوجي الرجال والزوجي المختلط في بطولة غرب آسيا بلبنان 2016.

– الميدالية الذهبية بفردي الرجال والزوجي المختلط بالبطولة العربية بالأردن 2019.

– الميدالية الذهبية بالزوجي المختلط والميدالية الفضية بفردي الرجال في بطولة غرب آسيا بالأردن 2019.

– الميدالية الفضية بفردي وزوجي الرجال والزوجي المختلط في بطولة الجزائر (junior).

ولدى اللاعب عز الدين سامي مشاركات واسعة على المستوى الخارجي في العديد من البطولات من بينها:

– بطولة المملكة المفتوحة 2016 و2017 و2018.

– بطولة تركيا المفتوحة (junior) 2018.

– البطولة الآسيوية بأندونيسيا 2018.

– بطولة مصر المفتوحة للرجال 2019.

كما شارك في العديد من المعسكرات التدريبية مثل معسكر ماليزيا 2017 و2019، والمشوار ما زال أمام اللاعب عز الدين سامي لتحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة في عالم الريشة الطائرة العربية، ليدون اسمه بقوة في سجل أبطال اللعبة عربيا وقاريا ودوليا.