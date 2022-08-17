عساف وزريقات يشعلان مسرح الفحيص بتوليفة فلكلورية وطنية

معتصم الرقاد

الفحيص- تعانق الشماغ الأردني والكوفية الفلسطينية في ليلة فحيصية استثنائية، ليسجل “محبوب العرب” الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان الأردني ماجد زريقات ليلة غنائية مميزة، خلال الحفل الذي أحياه الفنانان أول من أمس على المسرح الرئيسي لمهرجان الفحيص “الأردن تاريخ وحضارة” في نسخته الثلاثين، وسط حضور جماهيري لافت.

وأضاء الفنان ماجد زريقات فضاءات المسرح بوصلة فنية قدمها ألهب من خلالها حماس الجمهور الذي تفاعل معه بمجموعة من أروع أغنياته والذي بادله الجمهور بالتصفيق، مبدعاً بأدائه الغنائي، متنقلاً بين أغنياته ذات الألوان المختلفة.

وقدم زريقات لجمهوره خلال الوصلة الفنية المميزة باقة من الأغاني يتخللها أغنياته العاطفية المشهورة، فضلاً عن الأغاني الوطنية المشهورة التي ردد الجمهور كلماتها وهي: “ميل عالراس الطاقية حنا أردنية وقربت أسلم نفسي لعيونك وانسى نفسي ولوحي بمنديلك لوحي” واختتم الأمسية بأغنية “يمه انطيني العسكري”.

ورحب زريقات بالحضور، وزوار الأردن ومهرجان الفحيص العريق، وتم تكريم الفنان زريقات من قبل ايمن سيماوي بدرع المهرجان.

وأشعل الفنان الفلسطيني محمد عساف مدرجات المسرح الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا في تقديمه باقة من الأغاني بدأها بأغنية “عبد الله الغالي”، ورقص الجمهور الأردني على وقع ألحانها، وبعدها قدم عساف تحيته للشعب الأردني ولقائد الوطن، ثم غازل المتواجدين بالحفل، وجميع الذين جاءوا لمساندته.

واستكمل “عساف” بعدها باقي فقرات حفله، وظل يشدو بأغانيه الرومانسية منها “علومة”، و”يا بايعين الهوا.. شوفولي دواء”، والتي تفاعل معها الجمهور وظل يغني ويرقص على كلماتها، ثم تبعها عساف بأغنية وطنية فلسطينية بعنوان “علي الكوفية”، وهي الأغنية التي ارتفعت على كلماتها صيحات الجمهور الفلسطيني.

“يا دنيا علي اشهدي… ما هنت للمعتدي… يا شعوب الضاد لازم بالوجع تتوحدي” بتلك الكلمات التي صدح بها نجم عرب أيدول محبوب العرب الفنان محمد عساف ليعانق بها جمهوره الذي قابله بترديد كلمات هذه الأغنية، لينثر بها أجواء الحماس في المسرح.

ومع استمرار البرنامج الغنائي للفنان محمد عساف قدم موال “جيت اليوم اغني ميجنا وعتابا” تبعه أغنية للفنان الراحل وديع الصافي بعنوان “قتلوني عيونه السود”.

وقال الفنان عساف موجها الكلام لمحبيه وجمهوره، “الفرح دائما بأهله وناسه وأنتم أهل الفرح” وهذا مثل يقال دائما في فلسطين.

وقدم بعدها أغنية لفنان العرب محمد عبده “بعاد كنتم ولا قريبين”، وانتقل الفنان عساف بعد أن قدم اللون اللبناني والخليجي ليقدم اللون العراقي ليغني بعدها لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر أغنية “تذكر” التي جاءت لتلامس أوجاع العرب جراء الأحداث التي عصفت بالوطن العربي خصوصا بعد ما أطلق عليه الربيع العربي.

ومع تفاعل الجمهور الذي تمايل فرحا وراقصا على وقع أغنية سوبر ستار العرب راغب علامة “يا ريت فيي خبيها” بصوت محمد عساف ليهتف الجمهور مطالبا عساف بالأغنية الشهيرة التي حصدت نجوميته من خلال “علي الكوفية”.

وقدم عساف بعدها موال “حروف الوطن” واستذكر خلالها المدن الفلسطينية كافة، حيث تمايل الجمهور رافعا العلمين الأردني والفلسطيني، فيما توشح الفنان عساف بالشماغ الأردني والكوفية الفلسطينية في لقطة لاقت التصفيق الحار من الجماهير الحاضرة، ليغني بعدها أغنية “علي الكوفية”، بعد مطالبات متكررة من الجمهور لأدائها حينها اشتعلت المدرجات، لتثبت نجومية هذا الشاب العربي وأحقيته بلقب محبوب العرب وأن يعتلي خشبة مسرح الفحيص، ليضاف إلى قائمة النجوم العرب الذين كان لهم بصمة على هذا المسرح.

وفي الختام قدم آخر أغنية “يا حلالي يا مالي” وهي أغنيته الخاصة التي أطلقها مؤخرا، ليكرم بعدها مدير عام المهرجان ايمن سماوي النجم عساف بدرع المهرجان، ليسدل الستار بعدها عن ليلة فنية غنية قدمها الفنان محمد عساف بنجاح.

ويذكر أن عساف هو أول مطرب يفوز بلقب “عرب ايدول” من غزة فلسطين في الموسم الثاني من البرنامج، وأدى أكثر من 30 حفلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية منذ تتويجه، واجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك العام 2013 وتمت تسميته سفيرا للنوايا الحسنة للسلام من قبل وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحضر سلسة من الفعاليات لجمع التبرعات لدعم القضية، وأصبح محمد عساف حكاية واردة لنجاح الفلسطينين في جميع انحاء العالم، وتم إطلاق أول فيديو كليب له بعنوان “يا هالعرب” العام 2013.