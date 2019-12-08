عمان – الغد – شارك مدير العلاقات العامة في وزارة الشباب والمدرب الشبابي د. ماجد عسيلة، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “سبل وآليات تمكين الشباب عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان” والتي أقيمت في تونس العاصمة، ممثلا عن المؤسسات الحكومية الأردنية.

وتهدف الورشة التي أقيمت على مدار يومين وأشرف عليها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، الى التعرف على المرحلة الرابعة من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان 2020-2024 وتشجيع وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية مستدامة لتعليم حقوق الانسان للشباب، مع إسناد ادوار قيادية للشباب خاصة الذين يعيشون أوضاع استبعاد وضعف، وتبادل الممارسات العربية الجيدة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وتحديد دور مختلف المؤسسات في وضع واعتماد وتنفيذ ورصد السياسات التي تدعم تثقيف الشباب، مع تقديم مقترحات وخطط لتنفيذ المرحلة الرابعة للتثقيف في مجال حقوق الانسان.

المشاركون في الورشة من 12 دولة عربية، عرضوا تجارب مؤسساتهم الرسمية والمدنية في مجال تمكين الشباب عن طريق التثقيف في مجال حقوق الانسان، ومنها عرض عسيلة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب في مجال تدريب وتمكين الشباب الاردني وفي مقدمتها تمكين الشباب للدخول الى سوق العمل كأحد السبل لمواجهة ظاهرة البطالة والتي تعاني منها الشابات الأردنيات تحديدا بصورة كبيرة، فضلا عن تدريب وتمكين الشباب على مهارات الحياة الأساسية، وبرامج التمكين في مجال الحريات والديمقراطية والمواطنة.

واقترح المشاركون في الورشة، عددا من الآليات والسبل والخطط الكفيلة بتمكين وتثقيف الشباب في مجال حقوق الانسان والتي سيتم تحويلها الى برامج عملية سيتم تعميمها على الدول العربية.