عشاق المحركات على موعد مع جبال العضلات في الدفع الرباعي الجمعة

عمان – الغد – يشتد الاقبال يوما بعد يوم على مقر الأردنية لرياضة السيارات من قبل المتسابقين لحجز أماكنهم للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي 2020 ، والتي تنطلق منافساتها يوم الجمعة في بانوراما البحر الميت بدعم من الراعي الرسمي لبطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي شركة “بي اف غودريش” للاطارات.

ويغلق باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في السباق عند الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء، في نادي السيارات الملكي.

وجبة دسمة

اللجان العاملة في السباق باتت جاهزة من أجل تقديم وجبة دسمة للجمهور أبطالها متسابقو الدفع الرباعي في سباق يعد من أقوى السباقات قاطبة، على ضوء النتائج التي سيحققها المتسابقون في السباق، الذي يتكون من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

وتتيح جولات السباق للجمهور متابعة عروض المتسابقين على مسار السباق، من خلال مسار مثير يشتمل على العوائق المائية وتم إدخال الجبل الصخري على المرحلة؛ ليزداد السباق إثارة وصعوبة، لبلوغ خط النهاية، إضافة إلى العقبات الطينية والكثبان الرملية والبرك المائية.

قرعة أرقام التسابق وترتيب إنطلاق المتسابقين الثلاثاء

كانت الأردنية لرياضة السيارات قد اصدرت التعليمات التكميلية لسباق تحدي الدفع الرباعي – الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، ووفق التعليمات التكميلية سيتم عند الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء ، اجراء قرعة أرقام التسابق وترتيب إنطلاق المتسابقين.

وستجرى بالفترة من الساعة 4 إلى 5.30 مساء يوم الأربعاء ، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار في شركة “بي اف غودريش” للاطارات في منطقة البيادر.

وتقام عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء يوم الأربعاء 19 الشهر الحالي، في نفس المكان.

وتم تحديد الفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 مساء يوم الخميس 21 من الشهر نفسه موعدا لتدريب المتسابقين على مسار السباق.

سباق مثير

تتجه أنظار عشاق المحركات نحو أبطال سباقات الدفع الرباعي” جبال العضلات” لإستمتاع باجواء السباق التي تقام على بانوراما البحر الميت، والسباق يتيح الفرصة أمام العائلة وكافة الشرائح العمرية من أجل متابعة منافسات السباق الأقوى للموسم 2020.