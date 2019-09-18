عشاق المغامرة والتحدي على موعد مع رالي “باها الأردن” العالمي اليوم

أيمن وجيه الخطيب

عمان– يضرب عشاق المغامرة والتحدي، موعدا اليوم الخميس مع المرحلة الاستعراضية لرالي باها الأردن (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من “فيا” كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة – باها)، لموسم 2019، ولفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”، ورالي باها الأردن الوطني 2019، بمشاركة 32 متسابقا عالميا وعربيا ومحليا، والتي تنطلق منافساتها عند الساعة 3.30- عصرا من أمام “شويخ مول” في العقبة، ومسافتها 2.85 كم.

وتبلغ المسافة الاجمالية لرالي “باها الأردن الدولي 762.27 كم”، منها 504.62 كم مراحل خاصة، خاضعة للتوقيت و257.65 كم مراحل وصل.

وتبدأ يوم الجمعة منافسات اليوم الثاني لرالي باها الأردن الدولي 2019، في منطقة وادي رم، ويدخل السائقون المرحلة الخاصة الأولى (الصالحية) وتبلغ مسافتها 211 كم، والمرحلة الخاصة الثانية (الديسي) وتبلغ مسافتها 79.77 كم.

ويستأنف السائقون منافسات اليوم الثاني والأخير السبت بالمرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة – وادي رم، ويبلغ طولها 210.85 كم، ويقام الحفل الختامي للرالي في منطقة الصيانة– سرايا العقبة بالقرب من فندق المنارة.

المشاركون في رالي باها الأردن الدولي

ويشارك في رالي باها الأردن الدولي: أورلاندو تيرانوفا وملاحه رون غراو على متن سيارة (ميني اول فور ريسنغ)، فلاديمير فاسيلييف وملاحه قسطنطين زيلوتسوف على متن (اول فور ريسنغ)، ياكوب برزيغونسكي وملاحه تيمو غوتشالك على متن (أول فور ريسنغ)، خالد القاسمي وملاحه إكزافيير بانسيري على متن (بيجو 3008 دي كيه آر تيربو)، ياسر بن سعيدان وملاحه ماركوس ميغويل على متن (ميني اول فور ريسنغ)، بالاز سزالي وملاحه بونكوتشي لازلو على متن (اوبل غراند لاند إكس)، مشاري الظفيري وملاحه ناصر الكواري على متن (نيسان باترول)، متعب الشمري وملاحه علي السياري على متن (نيسان باترول)، معاذ التويجري وملاحه علي عبيد على متن (تويوتا لاند كروزر)، ماجد الشمري وملاحه فرحان الشمري على متن (نيسان باترول)، باربو كلاوديو وملاحه سبريدن بول على متن (نيسان نافارا)، منيف السلماني وملاحه عبد السلام النماشي على متن (نيسان باترول)، فيدور فوربييف وملاحه كيري شوبين على متن (كان أم ميرفيك إكس 3)، ميشيل سينوتي وملاحه رافائيل تورنابيل على متن (بولاريس آر زد آر 1000 تيربو)، صالح السيف وملاحه معاذ العرجا على متن (كان أم ميرفيك إكس)، غاي بيتون وملاحه راز هيمان على متن (كان أم ميرفيك إكس).

المشاركون في فئة الدراجات

ويشارك في فئة الدراجات: سلطان البلوشي على متن دراجة (كاواساكي كي إكس 450 إف)، محمد البلوشي على متن دراجة (كاواساكي كي إكس 450 إف)، عطا الحمود على متن دراجة بيتا 480، حمزة الزواهرة على متن (كاواساكي كي إكس 450 إف)، عبدالله بوشماف على متن (كي تي إم إيه إكس سي 500)، عبد الله أبو عايشة على متن (كي تي إم إيه إكس سي 500).

المشاركون في رالي باها

الأردن الوطني

ويشارك في رالي باها الأردن الوطني: سالم الظفيري وملاحه فارس الظفيري على متن سيارة (نيسان باترول)، إبراهيم السمان وملاحه راشد الشامسي على متن (نيسان باترول)، ابراهيم المعبدة وملاحه يوسف لقوينا على متن (ميتسوبيشي كينغ)، سيف رمان وملاحه محمد آدم على متن (جيب إكس جي)، حمزة تيمور وملاحه بيجانت حلا على متن (لاند روفر ديفندر)، الحسن الخطيب وملاحه مهند قبيوي على متن (تويوتا إف جي كروزر)، بهاء داغر وملاحه كمال أحمد على متن (لاند روفر ديفيندر)، حسان الكايد وملاحه ياسر الشيخ على متن (ميتسوبيشي باجيرو).