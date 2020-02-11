عشاق هواوي في الأردن يستقبلون قريبًا أحدث هواتف سلسة Y-Series: Huawei Y7p

لا تتوقف هواوي عن إدهاشنا بإطلاق أحدث المنتجات الرائعة والمبتكرة بصورة مستمرة لتلبية احتياجات محبيها المتنوعة في الأردن.. وقريبًا ستستقبل سلسلة هواتف Huawei Y-Series المعروفة بدمجها بين المواصفات العالية والأسعار الاقتصادية الملائمة للجميع عضوًا جديدًا هو هاتف Huawei Y7p.

وكما هو الحال في سلسلة هواتف Huawei Y-Series المفضلة لدى شريحة واسعة من محبي العملاق الصيني، فإننا نتوقع أن يحقق هذا الجهاز الجديد نجاحًا كبيرًا، ويواصل مسيرة Y-Series المتميزة بتقنياتها وإمكانياتها المتطورة. إليكم أبرز ما نعرفه عن هاتف Huawei Y7p:

سيضم الهاتف الجديد كاميرا خلفية ثلاثية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، لتتمكنوا من التقاط أروع الصور وتخليد أجمل ذكرياتكم. وتدعم الكاميرا خاصية التصوير الليلي، لتلتقطوا صورًا مشرقة وواضحة حتى في الليل!

وسواء أكنتم من عشاق التقاط الصور، أو الاستمتاع بالألعاب المسلية، أو ترغبون باستخدام العديد من التطبيقات المميزة، فهاتف Huawei Y7p هو ما تحتاجون إليه، حيث يضم بطارية قوية سعة 4,000 ميللي أمبير تمكّنكم من قضاء أحلى الأوقات برفقة هواتفكم دون القلق من نفاد طاقة البطارية.

وسيأتي هاتف Huawei Y7p بنظام تشغيل EMUI 9.1ومعالج Kirin 710 اللذين سيعملان معًا لتحسين أداء النظام وجعل الاستخدام اليومي أكثر سلاسة، إلى جانب منح البطارية أداءً أكثر فاعلية. وكعادة هواوي بطرح تصاميم رائعة لإصدارات سلسلة Huawei Y-Series السابقة، فلا شك بأن هاتف Huawei Y7p سيأتي بتصميم جذاب واستثنائي يخطف الأنظار.

وبالإضافة لما سبق، تم تزويد الهاتف الجديد بـ “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، والتي تضم مجموعة أساسية من المزايا مثل متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery)، الذي يمكنكم من خلاله تحميل تطبيقاتكم المفضلة وتثبيتها على هاتف Huawei Y7p.

ومن المتوقع كذلك أن يكون سعر الجهاز مميزًا للغاية مقارنة بمواصفاته ومزاياه الرائعة، وسيتاح قريبًا للطلب المسبق في السوق الأردني. هذا كل ما نعرفه حتى اليوم عن هاتف Huawei Y7p، فلا تترددوا باقتنائه فور طرحه بالأسواق لتحظوا بتجربة متميزة.