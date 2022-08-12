عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من مختلف مناطق الضفة والقدس وداخل أراضي 48 لأداء الصلاة في رحابه، رغم التشديدات الاحتلالية في القدس وبلدتها القديمة، وعلى أبواب “الأقصى” وفي محيطه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.