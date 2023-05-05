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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

3:46 م2023-05-05
منظر عام لمدينة القدس المحتلة-(أرشيفية)
منظر عام لمدينة القدس المحتلة-(أرشيفية)

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أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

3:46 م2023-05-05
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