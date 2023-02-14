عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب على النظام

هآرتس

اهارون رابينوفيتش وآخرين

نحو 100 ألف شخص شاركوا أمس في المظاهرة ضد الانقلاب في النظام أمام الكنيست. هذا حسب تقدير مراسلي “هآرتس” في الميدان. هذا التقدير، الذي يشبه تقدير الشرطة ايضا، يرتكز على تقدير مساحة الاحتجاج والاكتظاظ فيها، ومقارنتها مع صور وبيانات اخرى. من قاموا بتنظيم المظاهرة نشروا بيانات خاصة بهم تختلف عن تقديرات “هآرتس”. في وثيقة نشرها المنظمون وقع عليها مهندس وخبير في حركة الجمهور، قيل بأنه في وقت الذروة كان يوجد نحو 120 ألف شخص في المظاهرة. المتظاهرون ملأوا شوارع اليعيزر كابلان ويوئيل زوسمان وجزء من شارع اسحق رابين، وكل هذه المحاور اغلقت أمام الحركة. غالبية المتظاهرين جاءوا الى القدس في القطار، وسجل فيه اكتظاظ كبير. آخرون جاءوا بالسيارات عن طريق شارع رقم واحد. اضافة الى ذلك، تظاهر نحو 20 يميني يؤيدون الانقلاب في النظام قرب مقر الحكومة في الحكومة.

المسافرون في القطار إلى القدس أبلغوا عن اكتظاظ كبير في المقطورات. هذا الأمر جاء بسبب قرار وزيرة المواصلات، ميري ريغف، بعدم زيادة حجم المواصلات العامة الى القدس خلافا لأحداث شارك فيها الكثيرون مثل مظاهرات شخصيات رفيعة مرت في المدينة. في الصباح قرروا في إدارة القطارات زيادة الحركة وإضافة “قطارات خاصة”. موتي ناحون، الذي جاء في الساعة 9:20 الى محطة القطار “الهاغاناة” نجح في الصعود الى القطار الى القدس بعد ساعة. “الاكتظاظ هنا هستيري، الناس يقفون على أكتاف بعضهم. هذا خطر يهدد الحياة”، قال. اثناء الاحتجاج بعض المتظاهرين ضد الانقلاب النظامي اسقطوا جدران في منطقة الكنيست ورجال الشرطة السرية منعوهم من التقدم.

وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، افتتح المظاهرة في القدس بدعوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الى تقديم استقالته بسبب عدم الاهلية. “شخص واحد يخاف من ذعر الحكم اخذنا كرهائن”، قال يعلون لـ 50 ألف متظاهر خارج الكنيست. “نفس الشخص يمكنه ويجب عليه الاستيقاظ وأن يحررنا. يجب عليك الاعلان عن عدم الاهلية اذا كانت دولة اسرائيل ومواطنيها ما زالت تهمك. لا تنتظر قرار المحكمة وتحرض ضدها”.

يعلون اضاف وقال: “هم يحاولون تسمية هذه الخطوات الخطيرة التي يقومون بها بالاصلاح. هذا انقلاب نظامي. وعندما سنريد التظاهر والاضراب والتعبير عن رأينا لن يسمحوا لنا. جميعنا سنعارض النظام. أنا الذي واجهت اكثر من أي شخص آخر يجلس في الغرفة هناك جنود العدو، قاموا بتحويلي الى عدو”.

رئيس المعسكر الرسمي، بني غانتس، قال لعشرات آلاف المتظاهرين خارج الكنيست “توجد لهذا الحوار شروط اساسية وهي وقف هذا التشريع. لا توجد أي امكانية للحوار بدون أن يتم وقف هذه العملية الهستيرية. نتنياهو، أن تكون لك اغلبية هذا لا يعني أن تفعل كل شيء. أنت لست كل الشعب وأنت تعرض المجتمع للخطر، لكن المجتمع سيقف امامك وسيحافظ على الديمقراطية”.

ايضا رئيس المعارضة، يئير لبيد، خطب في المظاهرة وقال “هذا النضال لن ينتهي اليوم. هم يسمعوننا في الكنيست. تجاه الخارج يضحكون بتهكم ويقولون بأن هذا لن يغير أي شيء، لكن في أعماقهم هم يرتجفون”. وقد أشار إلى أنه “نحن لسنا هنا فقط من اجل دفع الضرائب وارسال أولادنا للجيش. نحن لن ننغلق في البيوت وهم يحاولون تحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية ظلامية ويكمون افواهنا”. “نحن يهود، نحن وطنيون وايضا نحن شعب اسرائيل. اذا استمروا في هذا الجنون فلا يجب عليهم التحدث معنا عن الوحدة. لا توجد وحدة فيها فقط طرف واحد هو الذي يحدد القوانين. نحن سنحارب في الشوارع وسنحارب هناك داخل المبنى وسنحارب الى أن ننتصر”، اضاف.

بعد المظاهرة الرئيسية سار عشرات المتظاهرين في القدس من جهة حديقة ساكر الى مقر الرئيس. الى جانبهم اغلق نحو 200 متظاهر الحركة في ميدان باريس ونحو 500 متظاهر ساروا في شارع يافا في مركز القدس واغلقوا حركة القطار الخفيف. بعد ذلك قامت الشرطة باخلاء المتظاهرين الذين اغلقوا طريق القطار الخفيف. اضافة الى ذلك، اكثر من ألف متظاهر ساروا في شارع اغريفس قرب سوق محنيه يهودا.

قبل ذلك اوقف 50 شخصا الحركة على مدخل مطار بن غوريون أمام القادمين من القدس. بعد ذلك أخلى المتظاهرون الشارع بناء على طلب من الشرطة. ايضا 20 ناشطا وناشطة اغلقوا صباح أمس طريق الخروج من بيت وزير النقب والجليل والمناعة الوطنية، اسحق فيسرلاوف (قوة يهودية) في تل ابيب. المتظاهرون الذين ينتمون لمجموعة “وقف الانقلاب” قاموا بتكبيل انفسهم على مدخل البيت. وقد قالوا “نحن قررنا الوقوف معا ومعارضة بكل الطرق غير العنيفة محاولة الانقلاب النظامي. الانقلاب يهدد حياة كل مواطني الدولة، لذلك نحن نعتبر محاربته واجب مدني واخلاقي”. فيسرلاوف قال “الديمقراطية هي في صناديق الاقتراع. ويبدو أن جميع المغردين الممتعضين الذين خسروا في الانتخابات لم يهضموا الخسارة”.