عشرات الأسر تخبز منزليا في المفرق

المفرق– عاودت عشرات العائلات في محافظة المفرق إلى انتاج الخبز منزليا بهدف توفير هذه المادة بشكل مستمر لاسيما مع اغلاق المخابز في مناطق المحافظة كافة، مع تطبيق حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وباتت هذه العائلات في منأى عن الخروج أو الانتظار للحصول على الخبز في ظل توفرها بعدة أنواع كخبز الأفران والصاج، ما يخفف العبء عن الأجهزة الحكومية في تقليل أعداد العائلات التي تحتاج لتزويدها بمادة الخبز.

وتقول أم عدنان، وهي ربة منزل، إن اغلاق المخابز وما رافق ذلك من حدوث تهافت يؤدي إلى انتشار الفيروس، حدا بها للعمل على انتاج مادة الخبز في المنزل لاسيما مع امتلاكها لفرن منزلي لإنتاج الخبز ما يحد من الصعوبات التي تواجه عائلتها في توفير كميات مناسبة من هذه المادة الغذائية الأساسية لأفراد أسرتها.

ودعت ربات البيوت في المجتمع المحلي للعمل على توفير مادة الخبز منزليا لأسرهن لتمكينهن من التأقلم مع هذا النمط المعيشي الجديد.

بترا