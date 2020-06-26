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عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

منذ ساعتين

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رام الله- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها، إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المنازل والمحال التجارية بمنطقة باب الزاوية، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.–(بترا)

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