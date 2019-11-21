عشرات الحرائق في المدن الاسترالية بسبب موجة الحر

عمان- اشتعلت اليوم الخميس، عشرات الحرائق في أنحاء من استراليا في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة 9ر40 مئوية في عاصمتها ملبورن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن هذه أعلى درجة حرارة مسجلة منذ عام 1894.

وحذرت السلطات الاسترالية السكان في بلدات تبعد نحو 50 كيلومترا شمالي بالارات ثالث أكبر مدن الولاية من أن الوقت تأخر جدا لإجلائهم بأمان.

وغطى دخان كثيف مدينة سيدني أكثر المدن سكانا وحثت السلطات على إبقاء الأطفال في المنازل في حين تزايد الضغط على رئيس الوزراء “سكوت موريسون” لمواجهة أزمة تغير المناخ.-(بترا)