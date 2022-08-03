عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وتأتي الاقتحامات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الشهر الحالي بزعم تزامن السابع منه مع ما يسمونه”ذكرى خراب الهيكل”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين من جهة باب المغاربة، وأدوا خلالها طقوسًا تلمودية استفزازية ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، واستمعوا لشروحات حول “الهيكل” المزعوم وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.-(بترا)