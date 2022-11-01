عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 214 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أخرجت 6 مصلين من مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 عنوة من باحات الأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.-(بترا)

