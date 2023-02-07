عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس.

وقالت الدائرة في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.-(بترا)