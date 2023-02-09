السلايدر الرئيسيالعرب والعالمعربي

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

11:28 ص2023-02-09
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، وذلك على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.
ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.-(بترا)

11:28 ص2023-02-09
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock