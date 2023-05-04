عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقرب أبوابه.

وأضافت أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول الوافدين إليه، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.-(بترا)