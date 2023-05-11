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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

10:12 ص2023-05-11
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.-(وكالات)

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن الاقتحامات نُفذت من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.-(بترا)

10:12 ص2023-05-11
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