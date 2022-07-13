عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاعتداءات واقتحامات يومية من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تهدف إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا.-(بترا)