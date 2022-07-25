عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان لها ، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم.

وأضافت دائرة الأوقاف أن مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت ساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدت طقوساً تلمودية فيها.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.-(بترا)