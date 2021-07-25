عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

القدس المحتلة– اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية(بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة و قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأكدوا أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.-(بترا)