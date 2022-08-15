عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان، إن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أن المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.-(بترا)