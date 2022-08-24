عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان لها ، بأن عشرات المستوطنين، بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ألإسرائيلي.

وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في قبلة المسلمين الأولى.-(بترا)