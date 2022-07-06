عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين المقدسيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.-(بترا)