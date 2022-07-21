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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

10:44 ص2022-07-21
متطرفون صهاينة يمارسون طقوسهم في باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال -(وكالات)
متطرفون صهاينة يمارسون طقوسهم في باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال -(وكالات)

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان .
يأتي ذلك وسط دعوات من المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة.-(بترا)

10:44 ص2022-07-21
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