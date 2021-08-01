عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

القدس- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية(بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

واشاروا الى أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.-(بترا)