عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت شرطة الاحتلال وعشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدى الجنود على المصلين بقنابل الغاز.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وتصدى لهم عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء بالدفع والضرب، وهاجمت أحد حراس المسجد الأقصى وأحد المسعفين.

واعترض المصلون مسار المستوطنين؛ ما اضطر قوات الاحتلال لتغيير مسار اقتحامهم.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال عشرات الشبان من دخول المسجد الأقصى خلال الاقتحام.

إلى ذلك، أصيب عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، فيما حطم رصاص الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى.