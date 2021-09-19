عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس – أقدم 48 مستوطنا يهوديا اليوم الأحد على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

وقالت الدائرة إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة ، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

كما يذكر أن المستوطنين، كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية.بترا