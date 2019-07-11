عشر خطوات تجعل روتينك الصباحي أفضل

الغد- نشر موقع بيزنس إنسايدر الأميركي كما نقلت الجزيرة عشر خطوات ينصح بالقيام بها لجعل الروتين الصباحي أفضل لجميع الناس، سواء من يشعرون بالقلق في الصباح أو من يستمتعون بفترة الصباح.

وقال الموقع إن الخطوات العشر التالية لا تستغرق أكثر من عشر دقائق لتنفيذها، وسيشعر من ينفذونها بالتأهب والاسترخاء والاستعداد لأي شيء يقابلهم أثناء اليوم.

1. المشي سريعا:

ذهابك إلى الخارج وتعريض نفسك للضوء الطبيعي سيدفعان جسدك إلى إعادة ضبط إيقاع الساعة البيولوجية في جسدك، وسيزودانك بالطاقة ليوم جديد، بالإضافة إلى أن عددا هائلا من الأدلة أثبتت أن المشي يبقي جسدك سليما.

2. رتب سريرك:

لكي تشعر بأنك قمت بإنجاز فأنت لست بحاجة للقيام بتمرين يجعل قلبك يخفق سريعا، وبدلا من ذلك رتب سريرك بإتقان، فلن يأخذ ذلك من وقتك أكثر من بضع دقائق، وستشعر بطعم الإنجاز طوال اليوم.

3. اشرب الماء:

اشرب كوبا كبيرا من الماء في الصباح فإنه يبقي جسدك رطبا وعقلك يقظا لكل ما هو آت، بالإضافة إلى أنه يساعدك على البقاء منتعشا طوال اليوم.

4. اقرأ كتابا:

تشير بعض الأبحاث إلى أن القراءة تساعدك على تقليل التوتر وتزيد تعاطفك مع الآخرين، وهو أمر مهم لتفاعلك مع الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل طوال اليوم.

وللتنويه بقيمة القراءة، فقد أقر العديد من الناجحين على مستوى العالم بولعهم بالقراءة، ووفقا للموقع فإن بيل غيتس يقرأ كتابا كل أسبوع.

5. اكتب ثلاثة أشياء جيدة:

تمرين كتابة الأشياء الثلاثة الجيدة بسيط للغاية: اكتب كل يوم ثلاثة أشياء سارت على ما يرام بالنسبة لك واشرح سبب سيرها على ذلك النحو.

ورغم أن هذا النشاط لا يستغرق وقتا طويلا فإن له تأثيرا طويل الأمد، فالعالم النفسي الذي وضعه وجد أن ممارسته لمدة أسبوع واحد تقلل أعراض الاكتئاب وتزيد سعادتك خلال الأشهر الستة التالية.

6. تناول بعض الكافيين:

تناول الكافيين، وتأكد أنك لا تستهلك أكثر من 400 ملغم منه في اليوم.

7. نفذ مهمة صغيرة قد يكون لها تأثيرها طوال اليوم:

من السهل ملاحظة تأثير هذه الطريقة، تخيل أنك تعود إلى المنزل لتنظيف المطبخ أو لتنظيف غرفة النوم وترتيب كل الملابس، إن من شأن ذلك التمهيد لنوم تنعم فيه بالاسترخاء.

8. صفِّ ذهنك:

صفِّ ذهنك بالتأمل فإنه يحسن التركيز ويقلل الشعور بالتوتر ويقلل ضغط الدم، واعلم أن المتأملين الماهرين أقل عرضة للتعب والمرض من الأشخاص العاديين.

9. ضع خطة لأهدافك التي تنوي القيام بها يوميا:

ينصح الطبيب النفسي ترافيس برادبيري بإعداد قائمة طويلة ومحددة للأهداف التي تريد تحقيقها بدلا من مراجعة جدول مهامك خلال اليوم، لا تكتفِ بالتعهد بإنجاز مهمة ما، بل اذكر الوسيلة التي سوف تنفذها بها، بالإضافة إلى المدة اللازمة لإنجازها.

10. تحدث مع شخص تحبه:

الشعور الجيد الذي تكتسبه بعد انتهائك من الحديث مع شخص تحبه مفيد لجسدك وليس فقط طريقة جيدة لبدء يومك، فالعديد من الأدلة العلمية أظهرت أن التفاعل الاجتماعي مفيد للصحة، فالناس الذين لديهم علاقات اجتماعية أكثر يعيشون أطول من المنعزلين.

اقضِ بضع دقائق للحديث شخصيا مع زميلك أو رفيقك في السكن أو قم بإجراء مكالمة هاتفية مع صديقك أو أحد من أفراد أسرتك الذين لا تعيش معهم.