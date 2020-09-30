عشية حظر التجول: ازدحام على المحال التجارية بمخيم البقعة (فيديو)

حابس العدوان

عين الباشا – عشیة دخول الحظر الشامل شهدت كافة أسواق مخيم البقعة ازدحاما شديد للتزود بالمواد والسلع الغذائية المختلفة خاصة محال المواد التموينية والمخابز ومحلات بيع الدواجن ومحلات قبل يوم من بدء سريان العزل والحظر الشامل، وسط مخاوف من تردي الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر، التي تعتمد على العمل اليومي لتوفير متطلبات العيش.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قررت أول من أمس عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، وفرض حظرا شاملا لمدة أسبوع بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب مصدر طبي فان إجمالي عدد الإصابات في لواء عين الباشا وصل إلى 450 اصابة منذ بدء الجائحة في اذار (مارس) الماضي، فيما سجلت أعلى حصيلة يومية 103 إصابة قبل ايام، مشيرا إلى ان صعوبة الوصول للمخالطين في اكثر مناطق المحافظة كثافة سكانية، كان السبب الرئيس وراء اعلان الحظر.

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