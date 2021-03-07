عشية يوم المرأة.. 40 بالمئة بطالة النساء في فلسطين

رام الله- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، إن نسبة بطالة الإناث في سوق العمل المحلية 40 بالمئة خلال 2020، مقارنة مع 23 بالمئة للرجال.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الإحصاء الفلسطيني، الأحد، عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام.

نسبة بطالة الإناث في سوق العمل سجلت 41 بالمئة في 2019، مقارنة مع 21 بالمئة بطالة الذكور.

وقال التقرير، إن معدلات الالتحاق الإجمالية للإناث في مرحلة الثانوية، بلغت 92 بالمئة مقارنة مع 73 بالمئة للذكور، فيما بلغت نسبة الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي 61 بالمئة، من مجموع الطلبة الملتحقين.

وحسب بيانات ديوان الموظفين العام (حكومي)، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45 بالمئة من مجموع الموظفين في القطاع العام.

التقرير أورد: “ما تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال.. 5 بالمئة من أعضاء المجلس المركزي، و11 بالمئة من أعضاء المجلس الوطني، و13 بالمئة من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء”.

وقال إن 11 بالمئة نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، “كما أن هناك امراة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ”.

وحتى نهاية العام الماضي، استشهدت ثلاث سيدات، واعتقلت 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وما زال هناك 40 سيدة يقبعن في السجون الإسرائيلية.

وفي جائحة كورونا، بلغت نسبة الإناث الفلسطينيات اللواتي أصبن بفيروس كورونا حتى مطلع الشهر الجاري، 50.2 بالمئة من إجمالي المصابين مقابل 49.8 بالمئة بين الذكور.

وبلغت نسبه الذكور الذين قضوا نتيجة الإصابة بالفيروس 58.6 بالمئة مقابل 41.4 بالمئة بين الإناث.

تحتفل دول العالم، بيوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار من كل عام، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، احتفالا بهذه المناسبة.-(الاناضول)