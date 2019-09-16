عمان – الغد – تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة ، زياد عشيش ، إلى الدور ثمن النهائي ، من منافسات بطولة العالم والمقامة في مدينة ييكاتيرينبرج الروسية.

ونجح زياد عشيش – صاحب برونزية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة – اليوم الإثنين في تحقيق الفوز على الهندي نيجي سينغ في دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 69 كغم.

وسيلتقي زياد عشيش يوم غد الثلاثاء مع اللاعب المنغولي جانباتار بايارخو والذي نجح في تخطي لاعب الصين تايبيه مينغ.

كما سيقابل الشقيق الأكبر لزياد ، حسين عشيش ، يوم غد أيضاً ، اللاعب الألماني رياض عبدالجبار ، في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن تحت 91 كغم.