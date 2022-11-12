عشيش وأبو جاجة يمنحان الأردن “ذهبيتين” بالبطولة الآسيوية للملاكمة

مهند جويلس



عمان- ظفر المنتخب الوطني بميداليتين ذهبيتين، ضمن منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للرجال والسيدات، والتي اختتمت أمس في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، إلى جانب ميداليتين فضيتين، ومثلهما برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة 181 ملاكم و86 ملاكمة من 27 دولة، حيث شارك من المنتخب الوطني للرجال 9 لاعبين، مقابل مشاركة 6 لاعبات.

وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة، حضورا جماهيريا مميزا لدعم لاعبي المنتخب الوطني، والذي ساهم بمنح اللاعبين قوة إضافية ومساندة على حساب بقية اللاعبين، ما منح اللاعبين محمد أبو جاجة وحسين عشيش الفوز في نزالاتهما.

وتوج رئيس اتحاد الملاكمة د.سعد جابر أصحاب المراكز الأولى لمختلف الأوزان، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي بيشاي شونهافاجيرا.

وتمكن اللاعب محمد أبو جاجة من الظفر بأول ميدالية ذهبية للمنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، وذلك بعد أن سجل نتيجة الفوز على منافسه من منغوليا باياركو بويندايلاي، ليامن المركز الأول عن فئة (وزن تحت 60 كغم).

ونجح اللاعب حسين عشيش من زيادة الغلة لصالح المنتخب الوطني بذهبية جديدة، وذلك بعد فوزه المستحق على الأوزبكي أسلونوف أوديلجون، في المواجهة الختامية لوزن (وزن تحت 80 كغم).

ورغم تأخره في الجولة الأولى وتفوق أسلونوف بتوجيهه بعض اللكمات القوية، إلا أن عشيش بسط أفضليته على الجولتين الثانية والثالثة، ويكسب بأحقية المركز الأول عن فئته.

ولم ينجح اللاعب زياد عشيش في تجاوز منافسه الكازخي أصلان بيك شايمبيرجينوف، ليكتفي بالميدالية الفضية في منافسات (وزن تحت 71 كغم).

والأمر ذاته انطبق على اللاعب عدي الهنداوي الذي ظفر بالميدالية الفضية، بعد خسارته في النهائي من أمام التايلندي جاكابونج يومخوت في منافسات (وزن تحت 86 كغم).

وكان المنتخب الوطني في وقت سابق قد ظفر بميداليتين برونزيتين عبر اللاعب أحمد الطعيمات واللاعبة لينا جابر، ليصبح عدد ميداليات المنتخب بالبطولة 6 ميداليات، علما بأنه تم إلغاء الميدالية التي كانت تنافس عليها لاعبة المنتخب إسلام نواف في منافسات (وزن فوق 81 كم)، وذلك بعد إيقاف نزالها مع اللاعبة الهندية ألفيا تارانينوم أكرامخا، واعتبار الأخيرة فائزة بالميدالية الذهبية.