عشيش والوادي يظهران ببطولة العالم للملاكمة

محمد عمّار

عمان – خسر لاعب المنتخب الوطني محمد الزعبوب الغراغير نزاله الثاني في وزن 52 كغم، أمام سادس العالم الارميني ارتور هوف هانسيان بالنقاط، ضمن بطولة العالم بالملاكمة والتي تجرى نزالاتها في مدينة ايكارتيرنبورغ الروسية.

وظهر الفارق الكبير بين الغراغير وسادس العالم، الذي سبق له المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو، ورغم رباطة جأشه في الجولة الأولى، ودفاعه المحكم، والهجمات السريعة التي كان يتفاداها الارميني من خلال حركات سريعة، إلا ان ارتور تمكن من توجيه لكمات سريعة للغراغير في الجولة الثانية، ليتلقى العد من الحكم جراء قوة اللكمات، وتنتهي الجولة الثانية أرمينية، فيما حاول الغراغير في الثالثة توجيه لكمة قاضية لمنافسه الذي بقي يبتعد عن اللكمات من خلال دفاعات محكمة وهجوم مباغت، لينهي الحكم النزال بخسارة الغراغير.

ويظهر البطل الاولمبي حسين عشيش عندما يلتقي اليوم مع الايطالي عزيز عباس محمديان في وزن 91 كغم، وكلاهما تأهل للدور الثاني بالقرعة، وفي حال فوزه فانه سيلتقي يوم الاربعاء مع الفائز من نزال الألماني عمار عبدالجبار والكوري تيونج جو والذي يقام بعد نزال عشيش.

كما يلتقي البطل محمد عبدالعزيز الوادي في وزن 57 كغم مع المولدافي اوساسا دورين الذي تغلب على بطل ساحل العاج ناثان ليونيتا، وفي حال فوز الوادي فانه سيلتقي مع الفائز من نزال بطل العالم الكوبي جورجي الياريس مع بطل الاكوادور جيان سيسدو الذي تغلب على الاوكراني اولكسي كوزالوك بالنقاط.

منافسات يوم غد الاثنين يلتقي فيها البطل زياد عشيش في وزن 69 كغم والمصنف سادس في البطولة، مع الفائز من نزال الارميني ستويان كوريون مع الهندي ميغيل سيجا واللذين التقيا أمس.

وكان لاعبا المنتخب عبادة الكسبة في وزن 63 كغم وعدي الهنداوي في وزن 81 كغم، قد خسرا نزاليهما الأول في البطولة، فخسر الكسبة أمام المولدافي الكسندرو بارشاييف، فيما خسر لاعب المنتخب عدي الهنداوي أمام الوليزي سامي لي في وزن 81 كغم.