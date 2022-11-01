عشيش يتجاوز الياباني أوكازاوا في بطولة آسيا للملاكمة

عمان- الغد- تجاوز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش نظيره الياباني كازاوا، ضمن منافسات الدور 16 من بطولة آسيا للملاكمة (وزن تحت 71 كغم)، والتي تستضيفها العاصمة عمان بصالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وسيلتقي عشيش في الدور ربع النهائي مع اللاعب نور محمدوف من طاجيكستان يوم الإثنين المقبل.

ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة الآسيوية يوم غد الأربعاء من خلال اللاعبين : حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم) ويوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم).