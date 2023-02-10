عشيش يتوج بذهبية الحزام الذهبي للملاكمة

عمان- الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، بالميدالية الذهبية بسلسلة الحزام الذهبي، والتي شهدت مشاركة 201 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وفاز عشيش في اللقاء النهائي على لاعب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ستيف كولينجولكا بنتيجة 5-0، بمنافسات وزن تحت 71 كغم.

وحصد عشيش على الميدالية الذهبية الأولى للمنتخب الوطني في هذه البطولة، وذلك بعد أن ظفر 4 لاعبين في وقت سابق بميداليات برونزية.

يذكر بأن عشيش بدأ البطولة بالفوز على الهاييتي مارسيل بيجوت في الدور ربع النهائي، فيما تخطى الروسي إيجور سفيريدشينكوف في المربع الذهبي.