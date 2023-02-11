عشيش ينتظر صدارة التصنيف الدولي للملاكمة بعد ذهبية “الحزام الذهبي”

مهند جويلس



عمان – واصل المنتخب الوطني للملاكمة فرض حضوره في المشاركات الخارجية، وذلك بعد أن فاز بخمس ميداليات خلال سلسلة “الحزام الذهبي”، والتي اختتمت أول من أمس في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة 201 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وتمكن زياد عشيش من الظفر بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن تحت 71 كغم، فيما حقق المنتخب 4 ميداليات برونزية عبر كل من زيد البيطار بفئة وزن تحت 54 كغم، ومحمد أبو جاجة بمنافسات وزن تحت 60 كغم، وعبادة الكسبة فئة وزن تحت 63.5 كغم، ويوسف عشيش بوزن تحت 67 كغم.

وحصل زياد عشيش على مبلغ 4 آلاف دولار نظير ذهبيته، فيما نال أصحاب الميداليات البرونزية ألف دولار لكل منهم.

ومن المنتظر أن يتقدم عشيش البالغ من العمر 24 عاما للمركز الأول على التصنيف العالمي، بعد تحقيقه الفوز في 3 نزالات بنتيجة 5-0، بتجاوزه الهاييتي مارسيل بيجوت، والروسي إيجور شفيريدشينكوف، ولاعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ستيف كولينجولكا.

وكان عشيش قد أوضح لـ “الغد” قبل خوض نزاله، بأن الفوز على الكونغولي في نهائي البطولة، سيدفعه للتقدم بصدارة تصنيف، وأنه ليس من السهولة وصول أي لاعب لمواجهة النهائي، مع شعوره بالفخر بأنه الأردني الوحيد الذي وصل لهذه المرحلة، علما بأنه يحتل المركز الرابع بحسب التصنيف الذي صدر الشهر الماضي.

وكان عشيش قد نال فضية بطولة آسيا نهاية العام الماضي، إلى جانب فوزه بالذهبية بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وحصوله على برونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، وفوزه مؤخرا في أول نزال له بعالم الاحتراف، خلال عرض “ليلة الأبطال” في الإمارات.

ولم يفلح بقية لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة، في نيل الميداليات، وهم حسين عشيش، عدي الهنداوي، أنس السعدي، عبد الله الأعرج، حذيفة عشيش، سيلين الحسنات وحنان عايد.

ومن المتوقع بأن تكون بعثة المنتخب قد وصلت أرض الوطن فجر اليوم، حيث ضمت إلى جانب اللاعبين كل من المدرب الكوبي سكوت داغوبيرتو، ومساعديه عمر حميد، يزيد السرور، محمود المراعبة وريم الرمال، وطبيب المنتخب د. هيثم البحر والمعالج الطبيعي محمود بني صخر.

وأكد أمين سر الاتحاد والناطق الإعلامي طه محجوب، أن المنتخب الوطني كان يطمح لحصد عدد أكبر من الميداليات خلال هذه المشاركة، إلا أن التحكيم لم يكن موفقا في البطولة، نظرا لتعرض أكثر من لاعب للظلم في أدوار مختلفة.

وبين محجوب في حديثه لـ “الغد”، بأن المشاركة تعتبر جيدة، وهي ضمن التحضيرات لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أن المنتخب ينتظره إقامة معسكر داخلي بمشاركة أكثر من دولة قوية في اللعبة.

وأضاف: “منافس عشيش في النهائي كان قد تجاوز منافسيه في الأدوار الماضية بالضربة القاضية، إلا أن زياد كان واقفا له بالمرصاد، وتمكن من تجاوزه بسهولة، ومن المؤكد بأن غالبية لاعبي المنتخب الوطني سيتحسنون في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة”.

وعبر المدرب الوطني السابق أيمن النادي، عن إعجابه بأداء اللاعبين والنتائج المحققة خلال البطولة، رغم أحقيتهم بالعودة بعدد أكبر من الميداليات، رغم مواجهتهم لاعبين بمستو عال، مفيدا بأن اللاعبين بحاجة لتنويع أساليب اللعب ورفع عنصري السرعة والحركة، إلى جانب حاجة بعض اللاعبين لخبرات أكبر.