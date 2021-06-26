عصائر وحلويات “صديقة” لمريضات “تكيس المبيض”

عمان- في هذه الأيام الصيفية الحارة، نبحث عن العصائر والمشروبات التي تروي العطش وتساعدنا في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما نبحث عن الحلويات التي ندلل بها أنفسنا وترضي شهيتنا، ولكن لا يمكننا إغفال الجانب الصحي خصوصًا عند الإصابة بتكيس المبيض الذي يتطلب حرصًا إضافيًا لما يتم تناوله من الطعام تحديدا من السكر والنشويات، ولذلك نقدم لكن خيارات صحية للمشروبات والحلويات.

مشروبات “ساخنة أو باردة”

الكركديه، الزنجبيل، الليمون، الشاي الأخضر والقرفة.

تعد هذه المكونات من المواد الطبيعية التي تزيد من عمليات الأيض، وتقلل من احتمالية الإصابة بزيادة الكوليسترول، ويمكن تناولها ساخنة أو باردة، وتتميز بسهولة التحضير، ويمكن استخدام أكثر من خيار منها معًا، ونحضرها بالطرائق التالية:

نقطع الليمون إلى شرائح، ونضيف بشر الزنجبيل، وقطع الثلج حسب الرغبة.

ويمكن تحضير أنواع عديدة من المشروبات؛ بإضافة أحدها إلى أي نوع من الفاكهة، أو الخضار، أو البهارات التي تفضلينها.

مشروبات باردة

ليمون ونعنع: يمكن عمل عصير ليمون مع نعنع، وإضافة المحليات (بدائل السكر) له، والثلج؛ ليصبح عصيرًا منعشًا منخفض السعرات الحرارية.

ماء وفواكه: يمكن الاعتماد على ماء الديتوكس (الماء والفواكه) بديلا للعصائر، حيث إنه يعد خاليًا من السعرات والسكريات تقريبا، ويحتوي خلاصة الأملاح والمعادن للخضار والفاكهة التي تم نقعها بالماء.

ماذا نتجنب؟

العصائر وحتى الطبيعي منها لاحتوائها على نسبة عالية من السكر وخلوها من الألياف.

الإكثار من القهوة والشاي، وخاصة عند السحور؛ لأن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين، وهي مادة تعمل على زيادة إدرار البول.

حلويات

يكثر في رمضان تناول الحلويات لدى الكثيرين، وبالرغم من ضرورة تجنب الحلويات بالنسبة لمرضى التكيس، وخاصة اللواتي يعانين مقاومة الأنسولين، إلا أن هناك بعض النصائح الممكن اتباعها؛ للتقليل من تأثير حلويات رمضان على التكيس.

ماذا نتجنب؟

السكر الأبيض، إذ ينصح بتقليل كمية استهلاكه قدر الإمكان بحيث لا تتجاوز ملعقتين صغيرتين يوميًا.

الطحين الأبيض، والاستعاضة عنه بالطحين الأسمر أو طحين الشوفان.

بدائل

استخدام الزيوت الصحية في صناعة الحلويات مثل: زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الكانولا وزيت القرع.

تناول المشمش المجفف بمعدل 3 إلى 4 حبات؛ لأنه منخفض المؤشر الجلايسمي وغني بالبوتاسيوم.

يمكنك دائمًا تحضير الحلويات الشهية والصحية، فاختاري وصفات الحلويات الخالية من الطحين والدهون، وإليك هذه الوصفة:

حلوى المشمش بالمكسرات

المقادير: كوب لوز ني مقطع، ملعقة كبيرة بذور الشيا، ملعقة كبيرة بذور دوار الشمس، ملعقة صغيرة سمسم، 9 حبات تمر منزوع النواة، 5 حبات مشمش مجفف،2 ملعقة كبيرة رقائق الشوكولاتة، نصف ملعقة صغيرة قرفة، ورشة ملح.

طريقة التحضير:

نقطع المشمش، والتمر إلى قطع صغيرة، ثم نخلطها مع باقي المقادير جيدًا إلى أن تتجانس، ونشكلها على شكل أقراص دائرية صغيرة.

منار منقار

اختصاصية التغذية العلاجية

مجلة نكهات عائلية