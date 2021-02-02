عصابة صينية تنتج لقاحات مزيفة لفيروس كورونا

بكين – قالت السلطات الصينية في بكين، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ دول اشترت لقاحات مزيفة لفيروس كورونا من عصابة إجرامية صينية بأنها “قد تكون في حوزتها جرعات مزيفة”.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ الدول المعنية بشأن اللقاحات المقلدة، وقال إن “التعاون في تطبيق القانون مع الدول المعنية، سيتم تكثيفه لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة الإجرامية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتم اعتقال 80 شخصاً للاشتباه بهم في إنتاج لقاحات مزيفة لفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام صينية، أمس الاثنين، أن المعتقلين كانوا يعبئون محلولاً ملحياً لبيعه كلقاح منذ أيلول الماضي، وتمت مصادرة ما مجموعه 3 آلاف جرعة لقاح، مع مداهمات في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه تم وقف أنشطة العصابة الإجرامية.

وطورت الصين عدداً من اللقاحات الخاصة بها، ووعدت بجرعات للعديد من البلدان حول العالم.