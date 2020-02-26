عصر “Instagram Face”: هل صنع الإعلام الاجتماعي مظهراً آلياً للبشر؟

ترجمة: ينال أبو زينة

جيا تولينتينو*

كنت حجزت تذكرةً إلى لوس أنجلوس في الصيف الماضي لأتحرى إحدى أغرب ظواهر عقدنا الحالي: ظاهرة انتشار الوجه الآلي الموحد لجميع النساء، ذلك الوجه الشاب ذو العينين الشبيهة بعيون القطط والرموش التي تنتمي للرسوم المتحركة، والمزود غالباً أيضاً بأنف صغير وشفاه ممتلئة.

ويتميز الوجه الرقمي بضياع السمات العرقية فيه إلى حد ما –وربما يقترح شيئاً من توقعات “ناشيونال جيوغرافيك” لمظهر الأميركيين في 2050، إذ قد تبدو كل أميركية وأنها تنتمي لسلالة كيم كارداشيان، أو إميلي راتاجاكوفسكي، من حيث الشكل.

وقابلت في رحلتي فناناً مختصاً بمكياج الفنانات، يدعى كولبي سميث، أخبرني بأن هذا الوجه هو: “وجه إنستغرام بالطبع، فهو يبدو كتمثال صُنع من الصلصال”.

ولإنستغرام، الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، لغته التجميلية الخاصة: وهي الصورة المثالية التي تعقب التعديلات الرقمية.

وتوضح حسابات، مثل “Insta Repeat”، رتابة المنصة واستفادتها من نشر مستخدميها صوراً يظنونها ذات طابع فني كصورة شخص يرتدي معطفاً واقياً تحت شلال، أو يد تحمل ورقة شجر.

وبشكل عام، فإن أجسادنا تخضع لـ”انستغرام” وأدواته الآن، فتعدل بقليل من المجهود. وفي حين اعتاد المختصون في المجلات تعديل صور الفنانات لتقترب من معايير الجمال الغير طبيعي، يمكنكِ حالياً أن تصنعي الشيء نفسه ببضعة نقرات على شاشة هاتِفك.

ومن جهته، حافظ “سناب شات”، الذي ظهر في 2011 كأيقونة آمنة تحذف الرسائل لتحفظ سرية المعلومات، على جزء كبير من مستخدميه لتوفيره فلاتر الصور التي تخبركِ كيف سيظهر وجهكِ إن كان جذاباً بنسبة 10% أكثر، أو أنحف، أو يتمتع ببشرة ملساء أكثر.

وقد أضاف “إنستغرام” مجموعة من الفلاتر لصور السيلفي. بحيث يتيح “فيس تون”، الذي أطلق في 2013، دقة أكبر لتعديل الصور. وفي هذا السياق، قال سميث: “أعتقد أن 95% من الناس الأكثر متابعةً على إنستغرام يستخدمون فيس تون. ويمكنني القول أن 95% من هؤلاء خضعوا لجراحات تجميلية. واتخذت المسالة منحنى موضة –كرفع الحواجب باستخدام البوتوكس الآن، بحيث لم تكن كايلي جينر تتميز بتلك المساحة الفارغة حول جفونها من قبل، لكنها الآن كذلك”.

وقد ظهرت فئة من جراحين التجميل على “إنستغرام”، تنشر مقاطع فيديو لعمليات الحقن وصور “ما قبل وبعد” التي تلقى مئات آلاف المشاهدات والإعجابات. ووفقاً للـ”جمعية الأميركية لجراحة التجميل”، فقد خضع الأميركيون لأكثر من 7 مليون جرعة عصبية في 2018، وأكثر من 2 مليون ونصف حقنة فيلر.

ولا شك أيضاً بأن الأنظمة المعاصرة خلقت تخصصات وخبرات للبث الفردي الحي المستمر–على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي- تواصل التركيز على تحسين الصور الشخصية للأفراد. وشحذت المواقع والتطبيقات أيضاً الميل إلى تحويل شكل الشخص إلى مصدر محتمل للربح.

وكان سميث لاحظ ” Instagram Face” قبل خمسة أعوام: “عندما بدأت الشفاه تمتلئ”، وتابع موضحاً: “لاحظت أثناء قيامي بعملي غياب تواجد التجاعيد على الشفاه”، الأمر الذي سهل عمله. “عملي هو الخروج بهذا المظهر النهائي، لكن الناس أصبحوا يأتون إليَّ على هذه الشاكلة أساساً بفعل عمليات التجميل”.

وهناك أمرٌ غريب يرتبط بالجانب العرقي و”Instagram Face” –فالميل الخوارزمي لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات خلق ببساطة جمالاً شبه مثالي يفضل القادرات على تصنيع مظهر وجه غريب لا جذور له رقمياً. وهنا قال سميث، “نعم بالطبع. فنحن نتحدث عن بشرة مسمرة كتلك التي تصنعها الشمس، وطابع جنوب آسيوي للعينين والحاجبين، وتأثير أفريقي أميركي من حيث الشفاه، وأنف ينتمي لبيض البشرة، وهيكل وجنتين يعود غالباً لسكان أميركا الأصليين أو الشرق أوسطيين”.

هل كان سميث يؤمن بأن ” Instagram Face” يجعل الناس أجمل؟ نعم لقد كان كذلك. “لا شك أن الناس يزدادون جمالاً. العالم يركز على المظهر أكثر مما مضى، والناس يريدون تحديثاً للطريقة التي يتعاملون بها معه”.

ورغم هذه النظرة المتفائلة، كنت أخبرت سميث أني لا أستطيع هز ذلك الشعور الذي ينتابني بأن التكنولوجيا تعيد كتابة وتعديل أجسامنا لصالحها –خاصة تعديل وجوهنا بما يزيد تحصيلنا الإعجابات وربما الزواج أيضاً، فسألته: “ألا تعتقد أنه من المخيف تصور قيام الناس بهذه التغييرات إلى الأبد؟”.

فأجابني: “حسناً، نعم حقيقةً، فالأمر مخيف إلى حد كبير”.

*ترجم هذا المقال للصحيفة جيا تولينتينو عن موقع صحيفة “ذا نيو يوركر” الأميركية.