عصير البصل الطارد للبلغم لعلاج السعال.. ولكن احذر الآثار الجانبية

الغد- أشار المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية إلى أن العلاجات المنزلية ووصفات الطب البديل يمكن أن تخفف من أعراض نزلات البرد كما نقلت الجزيرة نت، إلا أنه حذر من آثارها الجانبية المحتملة، ونصح المرضى بضرورة الاستفسار عن المخاطر المحتملة واستشارة طبيب الأسرة.
وفي حالة الإصابة بالسعال يمكن استعمال شاي الزعتر من الصيدلية، كما يمكن الاعتماد على عصير البصل الطارد للبلغم وتناول ملعقة منه على مدار اليوم، إلا أن الخبراء الألمان نصحوا بإعداد عصير البصل يوميا حتى لا تتكون فيه البكتيريا والجراثيم.
وإذا كانت نزلات البرد مصحوبة بالحمى فيمكن استعمال ضمادات الساق لتبريد الجسم، ومع ذلك أوضح الخبراء الألمان أن هناك الكثير من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، التي لا يُسمح معها باستعمال ضمادات الساق، مثل الارتجاف وعدوى المسالك البولية وبرودة اليدين والقدمين.
ورغم توافر الكثير من العلاجات المنزلية للأعراض المرضية الأخرى، بدءا من فقدان الشهية وحتى الأرق، فإن المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية أكد أن هذه العلاجات وإجراءات الطب البديل لا تغني عن زيارة الطبيب المختص.