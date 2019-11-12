عصير البصل الطارد للبلغم لعلاج السعال.. ولكن احذر الآثار الجانبية

الغد- أشار المركز الألماني للجودة في ‫الرعاية الصحية إلى أن العلاجات المنزلية ووصفات الطب البديل يمكن أن‫ تخفف من أعراض نزلات البرد كما نقلت الجزيرة نت، إلا أنه حذر من آثارها الجانبية المحتملة، ونصح المرضى بضرورة الاستفسار عن المخاطر ‫المحتملة واستشارة طبيب الأسرة.

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‫وفي حالة الإصابة بالسعال يمكن استعمال شاي الزعتر من الصيدلية، ‫كما يمكن الاعتماد على عصير البصل الطارد للبلغم وتناول ملعقة منه على ‫مدار اليوم، إلا أن الخبراء الألمان نصحوا بإعداد عصير البصل ‫يوميا حتى لا تتكون فيه البكتيريا والجراثيم.

‫وإذا كانت نزلات البرد مصحوبة بالحمى فيمكن استعمال ضمادات الساق ‫لتبريد الجسم، ومع ذلك أوضح الخبراء الألمان أن هناك الكثير من الأعراض ‫المصاحبة لنزلات البرد، التي لا يُسمح معها باستعمال ضمادات الساق، مثل ‫الارتجاف وعدوى المسالك البولية وبرودة اليدين والقدمين.

‫ورغم توافر الكثير من العلاجات المنزلية للأعراض المرضية ‫الأخرى، بدءا من فقدان الشهية وحتى الأرق، فإن المركز الألماني ‫للجودة في الرعاية الصحية أكد أن هذه العلاجات وإجراءات الطب البديل ‫لا تغني عن زيارة الطبيب المختص.