عضوية أردنية في لجنتي التطوير والطبية بالاتحاد العربي للكرة

عمان – الغد – أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، إعادة تشكيل لجانه العاملة، مع تسمية نائب أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، فليح الدعجة عضواً في لجنة التطوير، والدكتور يحيى المحارمة ضمن اللجنة الطبية.

وجاء قرار الاتحاد العربي الذي تشغل الأمين العام للاتحاد الأردني، سمر نصار، عضواً في هيئته التنفيذية، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي مؤخراً، وما تضمنته من قرارات تهدف لتعزيز أنشطة وبرامج الاتحاد وبطولاته مستقبلاً.

ويأتي اختيار الكوادر والكفاءات الأردنية في عضوية اللجان العربية، في ظل السمعة الطيبة والكفاءة العالية التي تتمتع بها الخبرات التنظيمية المحلية، وقدرتها على تقديم الإضافة المطلوبة عربياً ودولياً.