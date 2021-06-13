عضو باللجنة الملكية: لا خيار أمامنا سوى الإصلاح

عمان- قالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبلة أبو علبة، إنه لا خيار أمام الدولة والمواطن في ظل الظروف الراهنة سوى الذهاب نحو الإصلاح.

وأضافت أبو علبة لإذاعة “حياة اف ام”، أن اللجنة الملكية ستدرس أربعة قوانين خلال الفترة المقبلة، هي: “قانون الانتخاب، قانون الاحزاب، التعديلات الدستورية المتعقلة بالقانونين، وقانون الإدارة المحلية”.

وأكدت أنه لا بديل عن اللجنة والحوار أمام حجم التحديات التي يمر بها الأردن، من أجل الضغط تجاه عملية الاصلاح.

وأوضحت عبلة أبو علبة، أن إصلاح المنظومة السياسية بات ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن قانون الصوت الواحد والقوانين السابقة أضرت كثيرا بالحياة السياسية.

ولفتت إلى أن اللجنة هي أداة لتحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، والخروج بنتائج للعمل عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.