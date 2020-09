عضو جديد في الفرقة الموسيقية العالمية “Now United”

عمان – رحّبت الفرقة الموسيقية العالمية Now United، بالشراكة مع بيبسي، بأحدث أعضائها، نور أردكاني، وهي مغنية وراقصة موهوبة من لبنان.

وأصبحت نور، التي تعيش حاليا مع أسرتها في ضواحي بيروت العضو رقم 16 في Now United، وستنضم إلى أعضاء المجموعة الآخرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في دبي لتسجيل وتصوير أغنية جديدة بعد أغنيتهم الناجحة “Feel It Now”. وقد نجحت فرقة Now United بسرعة في بناء قاعدة متابعين واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تخطت 100 مليون متابع، وتم ترشيحها لنيل جائزة “أفضل فرقة موسيقية” ضمن جوائز MTV للفيديوهات الموسيقية في نيويورك الشهر الماضي.

وجرى الكشف عن اسم نور أمام جمهور الفرقة عبر قناة Now United على يوتيوب صباح أمس (21/09/2020) في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت دبي، وذلك بعد تجارب أداء صارمة بدأت العام الماضي. وقد جرى استعراض الآلاف من المرشحين من مختلف أرجاء المنطقة قبل أن تتم دعوة ثلاثة عشر منهم للمشاركة في تجارب الأداء الافتراضية التي جرت الأسبوع الماضي بناء على توجيهات مؤسس الفرقة سيمون فولر ومصمم الرقصات البارز كايل هانغامي، ومسؤولة المواهب الشهيرة عالميًا كيلي مايلي وعدد من أعضاء الفرقة. ووقع اختيار سيمون على نور بعدما استمع إلى أدائها لأغنية Now United الجديدة بعنوان “حبيبي”.

وقالت نور: “أنا سعيدة وممتنة للغاية لفرصة الانضمام إلى فرقة Now United والقيام بما أحبه وتمثيل بلدي الذي أحبه أيضًا. إن الغناء والرقص هما شغفي وحصولي على فرصة للقيام بهما مع مجموعة من المواهب المذهلة من بلدان وثقافات مختلفة هو حلم يتحقق بالنسبة لي”.

وقال سيمون فولر: “رأيت في نور فنانة شابة مذهلة، لديها موهبة فطرية وصوت وإحساس دافئ. إلا أنا أكثر ما لفتني هو شخصيتها فهي هادئة وواثقة بنفسها، ولديها نسبة نضج وذكاء تفوقان سنوات عمرها. كما أنها تنحدر من جزء مميز من العالم غني بالتاريخ والثقافة والفنون. أعتقد بأن نور هي الخيار الأمثل لنا وأنا على ثقة بأنها ستكون مصدر فخر للبنان والمنطقة”.

ونظراً لتاريخها الحافل في رعاية المواهب الموسيقية ودفع حدود الإبداع، تفخر بيبسي بدعم فرقة Now United في سعيها للعثور على عضو جديد من المنطقة. ومنذ تعاونها للمرة الأولى مع الفرقة في عام 2018، ساهمت بيبسي في تعزيز انتشار المجموعة ونموها على المستوى العالمي.