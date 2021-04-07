نادين النمري

عمان- قال عضو لجنة الأوبئة عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، إن حظر الجمعة لا يساعد في تقليل إصابات كورونا بل يزيدها بسبب الاكتظاظ يوم الخميس.

وأضاف محافظة خلال ندوة لمركز حرية وحماية الصحفيين، أنه لا يعرف المستند العلمي الذي تم الاستناد عليه في فرض هذا الحظر كونه يقلل من الإصابات.

وأضاف أنه يتوقع أن “60% من الأردنيين أصيبوا بكورونا” ما يعادل 6 ملايين مواطن.

وبين أن “هناك تقصير في برنامج المطاعيم”، مشيرا إلى أن “التعليم يجب أن يكون آخر النشاطات التي تغلق وأول ما يجب يفتح”.

من جهته، قال الدكتور عاصم الشهابي أستاذ علم الميكروبات والفيروسات في الجامعة الأردنية إن “الإغلاقات أضرت الاقتصاد ولم تفيد في تحسين الوضع الوبائي”.

وأشار الشهابي إلى أن “إغلاقات الحدائق غير مبررة علميا، ليس هناك أي مبرر علمي لإغلاق المناطق المفتوحة، بل انعكس سلبا القرار على الأسر والأطفال”.

بدوره، قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن سياسات الاستجابة الحكومية للجائحة انتابها العديد من الفجوات والاختلالات والآن نحن نعاني من عديد من المشاكل في الاقتصاد الوطني.

وأضاف عوض بأن قطاع العمل المنظم خسر 150 ألف وظيفة خلال 12 الشهر الماضية مشيرا إلى أنه قد يكون العدد أكبر في قطاع العمل غير المنظم.

وأشار إلى أن نسب الفقر تفاقمت بعد الخصومات على رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسب ٥٠% و٣٠% و٢٥% .