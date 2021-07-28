عضو في لجنة الانتخابات يكشف توزيع جديد في مقاعد مجلس النواب

عمان-الغد- توافقت لجنة الانتخابات المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حول توزيع مقاعد مجلس النواب بعد زيادتها إلى 150 مقعدا، كما نشرها عضو اللجنة احمد الشناق على صفحته على الفيسبوك.

وتاليا التفاصيل :

عدد المقاعد على مستوى الدوائر الإنتخابية المحلية 110 +الدائرة الوطنية (الحزبية) 40 + 15 مقعد للنساء من ضمن الدوائر المحلية ، عدد مقاعد مجلس النواب 150

توافقت لجنة الإنتخاب للجنة الملكية :

العاصمة : 26 مقعد من ضمنهم امرأة +2 مسيحي +2شركس

إربد : 18 من ضمنهم امرأة؟ 1 مسيحي

البلقاء : 9 من ضمنهم امرأة؟ 2 مسيحي

الكرك : 8 من ضمنهم امرأة+ 1مسيحي

معان : 4 من ضمنهم امرأة

الزرقاء :13 من ضمنهم امرأة+ مسيحي +شركسي/شيشاني

المفرق : 4 من ضمنهم إمرأة

الطفيلة : 4 من ضمنهم امرأة

مادبا : 4 من ضمنهم امرأة + مسيحي

جرش: 4 من ضمنهم امرأة

عجلون : 4 من ضمنهم امرأة+ مسيحي

العقبة : 3 من ضمنهم امرأة

بدو الشمال : 3 من ضمنهم امرأة

بدو الوسط : 3 من ضمنهم امرأة

بدو الجنوب : 3 من ضمنهم امرأة

40 مقعد للقائمة الحزبية