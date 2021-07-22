عضو لجنة الأوبئة عن التجمعات في العيد: “الله يستر علينا” – فيديو

عمان – كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، الخميس، عن عدم التزام واضح من المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في عيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح المملكة أن “بعض صالات الأفراح لا تسأل عن شرط تلقي لقاح كورونا ولبس الكمامة، وفي بعض المطاعم يوجد أكثر من 8-10 أشخاص على الطاولة الواحدة والالتزام ضعيف جداً ولا يتعدى 30-40% في عمّان”.

“الوضع الحالي مع التجمعات الزائدة الواضحة دون رقابة وعزوف البعض عن تلقي اللقاح والالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا يعني أن عدد الإصابات سيزداد والله يستر علينا”، وفق الحجاوي.

وتابع: أن “أماكن بيع الأضاحي كان بها الكثير من المخالفات بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية ولبس الكمامة”.