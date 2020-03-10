عضو هيئة تدريس في جامعة “الزيتونة” أفضل باحثة على مستوى العالم

عمان- تم اختيار الدكتورة نوف محمود من كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية كأفضل باحثة شابة ضمن 15 باحثة على مستوى العالم للفوز بجائزة لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم الدولية للعام الحالي على مستوى العالم، وذلك بعد فوزها بالجائزة على مستوى المشرق العربي للعام 2019.

والجدير بالذكر أن الفائزات الخمس عشرة قد تم اختيارهن من بين 260 مرشحة لهذه المرحلة من دول العالم.

وقد منحت مؤسسة لوريال-يونسكو الدكتورة نوف دعما ماليا لرفد أبحاثها العلمية. وتقوم مؤسسة لوريال-يونسكو كل عام بتسليط الضوء على باحثات واعدات حول العالم لتشجيعهن على المضي قدما في البحث العلمي، وقد اعتمدت المؤسسة محاور عدة للفوز بهذه الجائزة، منها أصالة الأبحاث المقدمة وقابليتها للتطبيق، كذلك المنح الدولية والمحلية التي حصلت عليها الباحثة والتعاون البحثي الداخلي والخارجي الذي تقوم به.

وتثمن الدكتورة نوف دور جامعة الزيتونة في توفير البيئة الخصبة لتشجيع البحث العلمي، ودفعه نحو التميز، حيث تقوم بتقديم منح مالية مجزية وتوفر لهم كل ما يحتاجونه لدفع عجلة البحث العلمي للامام.

وعلى صعيد آخر، فإن الدكتورة نوف متخصصة في علم النانو تكنولوجي وتطبيقاته الحيوية المختلفة، وقد تركزت أبحاثها على تطوير أنظمة نانوية ودراسة تفاعلها مع الجلد والدماغ ومدى قدرتها على علاج الجروح السكرية وبعض أنواع السرطانات. وقد حصلت الدكتورة في آخر ثلاثة أعوام على ما يقارب الـ14 منحة ودعم محلي ودولي لرفد أبحاثها، وقامت بنشر العديد من الأبحاث في مجلات علمية عالمية مرموقة.